Подмосковные фристайлисты завоевали медали этапов Кубка России

Соревнования проходили в Новосибирске, Кемеровской области и Пермском крае. Как информирует пресс-служба регионального Минспорта, в копилке наград оказалось семь медалей — две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые. Отметим, Егора Резанцева, ставшего первым в дисциплине «биг-эйр». Вместе с российскими спортсменами на горные склоны выходили и фристайлисты Белоруссии.