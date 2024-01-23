Подмосковные гонщики стали медалистами этапа Кубка России по ралли

Спортсмены из Подмосковья завоевали одну золотую медаль и две бронзовые на третьем этапе Кубка России по ралли «Золотые ворота».

Как отмечается в сообщении пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области, заезды проводились в пяти дисциплинах. В классе «1600H» первым финишировал экипаж Дмитрия Ловцова из Балашихи и Андрея Головкина из Ярославской области, которые находились в кабине раллийного Ford fiesta. В этой же дисциплине третье место заняли Андрей Олейников из Люберец и Николай Борисенок из Москвы.

​В абсолютном зачете бронзу завоевал Александр Маранов из Хотькова (Сергиево-Посадский городской округ). С ним в одной команде выступал Дмитрий Карпов из Ярославля. Спортсмены преодолели гоночную дистанцию на автомобиле Subaru imprezza.

​Гонки проходили в Ярославской области.