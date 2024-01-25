Подмосковные команды поборются за Кубок России по регби на снегу

Три команды «ВВА-Подмосковье» примут участие в розыгрыше Кубка России по регби на снегу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Два коллектива выступят в мужском турнире и один в женском. Соревнования пройдут в субботу и воскресенье на поле «Московской академии регби» в Зеленограде.

У мужчин за трофей, помимо «ВВА-Подмосковье» (поселок Монино, городской округ Щелково) поборются команды из Москвы, Калининграда, Великого Новгорода, Перми, Санкт-Петербурга и других регионов. Женскому подмосковному клубу на предварительном этапе предстоит сыграть с соперницами из московского «Феникса» и сборной Татарстана.