Подмосковные конькобежцы достойно выступили на соревнованиях «Кубок Союза конькобежцев России»

Спортсмены из Подмосковья смогли завоевать девять медалей различного достоинства на всероссийских соревнованиях «Кубок Союза конькобежцев России I этап». Об этом сообщили в региональном Минспорта.

Так, в копилке региональной команды три золотых, одна серебряная и пять бронзовых медалей. Всероссийские соревнования «Кубок СКР I этап» по конькобежному спорту проходили на этой неделе на базе Конькобежного центра Московской области «Коломна».

Подмосковная спортсменка Анастасия Семенова стала обладательницей сразу трех золотых медалей: в стартах на 1000 и 1500 метров и масс-старте на 10 кругов среди юниорок. Также она завоевала бронзовую медаль на дистанции 3000 метров. В масс-старте на 10 кругов пьедестал почета с Анастасией Семеновой разделили Елизавета Губарева и Мария Мосягина, заняв вторую и третью ступени соответственно.

А еще один представитель региона Артем Веселкин стал дважды бронзовым призером в соревнованиях на дистанции 1000 метров, а также в командном заезде на восемь кругов среди юниоров.