Подмосковные конькобежцы отлично выступили на соревнованиях за «Кубок Коломенского Кремля»

Спортсмены из Подмосковья завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали на Всероссийских спортивных соревнованиях по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля». Об этом заявили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Отмечается, что в составе сборной команды Московской области выступали спортсмены ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта». Так, Дарья Качанова завоевала два «золота» в старте на тысячу и пятьсот метров среди женщин, а Ирина Кузнецова заняла третье место на пятисотметровой дистанции.

Среди мужчин Даниил Алдошкин стал лучшим в забеге на пять тысяч метров, а Илья Иванов стал серебряным призером в этой же категории.

А в категории «юниорки» на дистанции достойно выступили Виктория Морозова и Елена Чеботарева, завоевавшие «серебро» и «бронзу» соответственно. Еще одну серебряную награду Виктория Морозова завоевала на дистанции в полторы тысячи метров.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца этого года на территории региона введут в эксплуатацию тринадцать крупных спортивных объектов.