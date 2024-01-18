Подмосковные конькобежцы отлично выступили на всероссийских стартах

Подмосковная сборная по конькобежному спорту завоевала 21 медаль на этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На соревнованиях, проходивших в Челябинске, три золота в кубковых забегах завоевал призер Олимпийских игр-2022 Даниил Алдошкин (5000 метров, 1500, масс-старт). Дарья Качанова праздновала успех на дистанциях 500 метров и 1500.

Отметим также юниорку Анастасию Семенову, которая в ходе всероссийских соревнований трижды стала первой (1000 метров, 1500, масс-старт). Кроме этого, она удостоилась серебра в забеге на «трешку».

Добавим, что турниры организованы при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».