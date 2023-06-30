Подмосковные лучники завоевали свыше десяти медалей на летних играх паралимпийцев

Подмосковные лучники завоевали одиннадцать медалей — четыре золотых, пять серебряных и две бронзовые — на летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

Соревнования состоялись в городе Алексин Тульской области. Участие в турнире принимали свыше девяносто спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из более чем двадцати регионов страны.

Так, в личных соревнованиях среди мужчин первое место занял подмосковный спортсмен Наиль Гатин, среди женщины — Елена Крутова. Серебро в личных соревнованиях завоевали Анастасия Джиоева, Игорь Мешков и Екатерина Кондратьева. Бронзу — Иван Козлов и Константин Донской.

В смешанных командных соревнованиях первое место у лучников Игоря Мешкова и Екатерины Кондратьевой.

Золото в смешанных командных соревнованиях в дисциплине «блочный лук» выиграли Наиль Гатин и Анастасия Джиоева. В женских командных соревнованиях в этой же дисциплине на вторую ступень пьедестала поднялись Александр Косяков и Анастасия Джиоева. В мужских — второе место у Ивана Козлова и Наиля Гатина.

Фото: [ ГБУ МО «Центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта» ]

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