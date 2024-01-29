Подмосковные лыжные гонки на призы олимпийского чемпиона Легкова собрали тысячу участников

На лыжню в тюбинг-парке «Елагино» вышли почти тысяча участников, самому старшему из которых почти 70 лет. Вместе с подмосковными спортсменами трассы преодолевал гости из Москвы, Брянска, Липецка, Смоленска и других регионов.

Александр Легков провел мастер-класс и автограф-сессию. По его словам, он рад, что с каждым годом видит на соревновании своего имени все больше и больше детей. Легков также поблагодарил организаторов — заместителя председателя Мособлдумы Олега Рожнова, Минспорта Московской области, спонсоров.

Победители определялись в двадцати возрастных категориях на дистанциях 1 километр, 3, 5 и 10.