Подмосковные лыжные гонки на призы олимпийского чемпиона Легкова собрали тысячу участников
Фото: [Анна Тюрюмина]
В Наро-Фоминске прошли традиционные массовые старты «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова».
На лыжню в тюбинг-парке «Елагино» вышли почти тысяча участников, самому старшему из которых почти 70 лет. Вместе с подмосковными спортсменами трассы преодолевал гости из Москвы, Брянска, Липецка, Смоленска и других регионов.
Александр Легков провел мастер-класс и автограф-сессию. По его словам, он рад, что с каждым годом видит на соревновании своего имени все больше и больше детей. Легков также поблагодарил организаторов — заместителя председателя Мособлдумы Олега Рожнова, Минспорта Московской области, спонсоров.
Победители определялись в двадцати возрастных категориях на дистанциях 1 километр, 3, 5 и 10.