Подмосковные мастера рукопашного боя выиграли золото чемпионата мира

В столице Казахстана Астане состоялся чемпионат мира по рукопашному бою. Две золотые медали получили домодедовскую прописку.

Воспитанницы секции стадиона «Авангард» Мария Егорова и Екатерина Вальчук стали сильнейшими в своих весовых категориях. Большой успех разделил с ними тренер Андрей Андреев. Осенью девушкам предстоит подтвердить свой класс на чемпионате России.

Турнир в Астане собрал более 300 спортсменов из 32 стран. В общем зачете российская команда заняла второе место. На ее счету 7 золотых медалей, 7 серебряных и 15 бронзовых. Впереди наших бойцов были только хозяева чемпионата (21, 19, 21).

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