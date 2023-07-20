Подмосковные музыканты участвуют в образовательной программе Юрия Башмета
Фото: [Академия творческих индустрий «Меганом»]
В Судаке (Республика Крым) проходит образовательный курс в рамках программы «Академия Юрия Башмета». Среди участников открытых уроков — молодые подмосковные музыканты.
Большим событием в культурной жизни всего Крыма станет дебютный фестиваль классической музыки «Звезды Меганома», который пройдет на различных площадках полуострова. Венец праздника — большой концерт симфонического оркестра под руководством маэстро Башмета. В субботу вместе с маститыми дирижерами в коллективе получат возможность проявить себя начинающие руководители.
Как отмечают организаторы, главной задачей «Академии Юрия Башмета» является поддержка талантов, подъем интереса к академической музыке.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала года ликвидировано более 130 аварий на газопроводах.