Подмосковные музыканты участвуют в образовательной программе Юрия Башмета

Большим событием в культурной жизни всего Крыма станет дебютный фестиваль классической музыки «Звезды Меганома», который пройдет на различных площадках полуострова. Венец праздника — большой концерт симфонического оркестра под руководством маэстро Башмета. В субботу вместе с маститыми дирижерами в коллективе получат возможность проявить себя начинающие руководители.

Как отмечают организаторы, главной задачей «Академии Юрия Башмета» является поддержка талантов, подъем интереса к академической музыке.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала года ликвидировано более 130 аварий на газопроводах.