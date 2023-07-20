В Подмосковье с начала года ликвидировано более 130 аварий на газопроводах

Специалисты «Мособлгаза» убедительно просят на каждый вид работ на ветках газопроводов получать официальную санкцию.

В 2023 году аварийные бригады более 130 раз выезжали по тревожным вызовам. В основе проблем лежат несанкционированные земляные работы, из-за которых повреждается газопровод. Причем это касается, как физических лиц, так и юридических.

К сожалению, имеет место быть элементарная халатность, расчет на авось. Прежде чем что-то начать делать на участке, рядом с которым проходит ветка газопровода, нужно получить специальное письменное разрешение и уведомить о своих планах газовиков.

Если почувствовали запах газа, немедленно звоните по номеру «112».

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