Подмосковные новогодние праздники посетили около миллиона человек

Культурные учреждения Московской области в период новогодних каникул организовали более семи тысяч мероприятий, гостями которых стали свыше 940 тысяч человек.

Как отметили в региональном Министерстве культуры и туризма, самым масштабным оказался спектакль «Тайна пропавших писем» в подольском центре «Дубровицы». Постановка была продемонстрирована 12 раз в присутствии почти восьми тысяч зрителей.

В Московской области, напомним, работают 884 учреждения культурно-досугового типа.