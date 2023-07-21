Подмосковные паралимпийцы провели мастер-классы для бойцов СВО в центре «Ясенки»

Подмосковные паралимпийцы провели мастер-классы по адаптивным дисциплинам для военнослужащих СВО, которые проходят реабилитацию в центре «Ясенки». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

Участие в мастер-классах по стрельбе из лука, пулевой стрельбе, армспорту, настольному теннису и бадминтону приняли двадцать четыре бойца. Троим из них тренеры рекомендовали попробовать себя в профессиональном спорте.

Как подчеркнула вице-губернатор правительства Подмосковья Ирина Каклюгина, спорт является одним из самых эффективных инструментов адаптации, а пример подмосковных паралимпийцев многих вдохновляет.

«Сейчас вместе с фондом «Защитники Отечества» мы делаем все, чтобы поддержать бойцов, вернувшихся из зоны СВО и проходящих реабилитацию в Московской области», — отметила Каклюгина.

Мастер-классы для военнослужащих провели в том числе чемпионка мира и бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио по стрельбе из лука Елена Крутова, чемпионка России по бадминтону Елена Журавская и призер чемпионата страны по пулевой стрельбе Марина Нестерова.

Директор областного Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Дмитрий Котырев, в свою очередь, отметил, что паралимпийцы могут наглядно продемонстрировать бойцам, каких результатов можно добиться, имея ограниченные возможности здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах развития центра «Ясенки».