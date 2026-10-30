Появились подробности смерти Миши Маваши

Baza: соседи активиста Миши Маваши не слышали выстрела в день его гибели

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Соседи рэпера и основателя движения «Северный человек» Миши Маваши, погибшего в ночь с 24 на 25 октября, рассказали, что в день трагедии в доме стояла необычная тишина, передает Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Отмечается, что никто из жильцов не слышал ни выстрела, ни криков, ни звуков борьбы. При этом, по словам соседей, в здании хорошая слышимость: разобрать можно даже обычный разговор. Многие в тот день находились дома и, как они утверждают, заметили бы любую вспышку в квартире музыканта.

Соседи запомнили Маваши как осторожного человека. Он переехал в квартиру в мае и почти всегда ходил с охранником. Даже во время простых прогулок, например, когда выводил на улицу собаку, рядом с ним находился сопровождающий.

Особенно странным соседям показалось то, что в день смерти рэпера охранника рядом не было. После гибели Михаила мужчину его больше не видели в доме.

Ранее сообщалось, что Мишу Маваши похоронили в Воронеже.

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