Самолет сел в другом городе: кто оплатит гостиницу и билеты

Пассажиры рассчитывали прилететь в один город, но из-за непогоды, закрытия аэропорта или других обстоятельств оказались совсем в другом. В каких случаях перевозчик обязан оплатить дальнейшую дорогу и проживание, можно ли вернуть деньги за невозвратный билет и кто компенсирует пропавшую бронь отеля, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал глава коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин.

Если самолет вынужденно приземлился на запасном аэродроме, это еще не означает, что обязательства авиакомпании перед пассажирами закончились. Перевозчик должен организовать дальнейшую доставку людей в пункт назначения. Для этого могут использовать другой самолет или наземный транспорт. Причем такая обязанность сохраняется даже в том случае, если причиной изменения маршрута стала плохая погода или временное закрытие аэропорта.

«Если самолет приземлился не в том городе, который указан в билете, авиакомпания не вправе просто высадить пассажиров и предоставить их самим себе», — подчеркнул Жорин.

Когда авиакомпания обязана оплатить гостиницу

По словам адвоката, пассажирам не должны выставлять дополнительный счет за то, чтобы они все-таки добрались до оплаченного пункта назначения. Если из-за вынужденной посадки людям приходится долго ждать дальнейшей отправки, перевозчик должен обеспечить их необходимыми услугами. Эти правила закреплены в пункте 99 Федеральных авиационных правил.

В частности, пассажирам полагаются:

питьевая вода при ожидании начала посадки более двух часов;

горячее питание и напитки при ожидании более четырех часов;

гостиница при ожидании более восьми часов днем или более шести часов ночью;

бесплатный трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно;

комната матери и ребенка для пассажиров с детьми до семи лет;

организация хранения багажа.

При этом с 1 марта 2026 года действуют уточненные правила предоставления этих услуг: например, воду должны организовать не позднее чем через час после истечения первых двух часов ожидания, а горячее питание — не позднее чем через два часа после первых четырех часов.

Отдельно предусмотрен порядок расчета времени ожидания при посадке на запасной аэродром: отсчет начинается с момента прибытия туда воздушного судна и заканчивается началом посадки пассажиров на следующий рейс. Таким образом, если пассажиры вынуждены провести ночь в незапланированном городе из-за изменения маршрута, расходы на предусмотренное правилами размещение должен взять на себя перевозчик.

Фото: [ «Подмосковье сегодня» / Дарина Левкина ]

Можно ли отказаться от поездки и вернуть деньги за билет

«Пассажир не обязан соглашаться на дальнейшую перевозку. Если из-за задержки или изменения маршрута поездка потеряла смысл, он вправе отказаться от продолжения путешествия и потребовать возврата денег, в том числе за невозвратный билет», — добавил адвокат.

Основания для такого отказа предусмотрены статьей 108 Воздушного кодекса РФ и пунктом 227 Федеральных авиационных правил. В частности, изменение перевозчиком маршрута прямо отнесено к обстоятельствам, при которых отказ признается вынужденным. Это означает, что условие о невозвратности тарифа само по себе не лишает пассажира права потребовать деньги обратно при вынужденном отказе. При этом размер возврата зависит от того, какая часть перевозки уже выполнена и какие участки маршрута остались неиспользованными.

Кто заплатит за сорванную пересадку и потерянную бронь

Отдельная проблема — стыковочные рейсы. Например, пассажир должен был прилететь в Москву, а оттуда отправиться другим самолетом в отпуск за границу, но из-за вынужденной посадки в другом городе он опоздал на следующий рейс и потерял деньги за билет. Здесь многое зависит от того, как именно оформлялось путешествие. Если перелет оформлен как единая перевозка, перевозчик обязан обеспечить предусмотренную договором стыковку. Необеспечение пересадки в таком случае также признается основанием для вынужденного отказа от перевозки. Если же билеты на разные рейсы покупались отдельно, автоматической обязанности компенсировать стоимость второго билета у первого перевозчика нет. Однако пассажир может предъявить требование о возмещении убытков, если докажет основания для ответственности авиакомпании.

«Если по вине авиакомпании пассажир опоздал на другой рейс, потерял оплаченные билеты, бронь гостиницы или понес дополнительные расходы, он вправе потребовать возмещения документально подтвержденных убытков», — пояснил Жорин.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

Это касается и дополнительных расходов на проживание, питание или наземный транспорт, если они возникли из-за ненадлежащего исполнения перевозчиком своих обязательств.

За каждый час задержки перевозчик может получить штраф

Помимо возврата стоимости билета и возмещения доказанных убытков, пассажир вправе рассчитывать на штраф за просрочку доставки. Согласно статье 120 Воздушного кодекса РФ, перевозчик должен выплатить ₽100 за каждый час задержки доставки пассажира в пункт назначения. Максимальный размер штрафа ограничен 50% стоимости перевозки.

«Но штраф и возмещение убытков не являются автоматическими. Если задержка произошла по независящим от перевозчика обстоятельствам, например из-за опасных погодных условий или закрытия воздушного пространства, он может быть освобожден от ответственности», — уточнил адвокат.

Что делать пассажиру, если самолет сел в другом городе

Чтобы впоследствии добиться компенсации, важно не ограничиваться устными жалобами сотрудникам аэропорта. Необходимо собрать доказательства произошедшего.

«Поэтому пассажирам я рекомендую обязательно фиксировать фактическое время прибытия, сохранять все чеки и билеты, а также требовать у авиакомпании документальное подтверждение причин задержки или изменения маршрута», — посоветовал Жорин.

Если перевозчик не предоставил положенные услуги, стоит зафиксировать обращение к его представителям, сохранить переписку и документы о самостоятельно оплаченных расходах. После этого можно направить авиакомпании письменную претензию с требованием вернуть деньги за неиспользованную часть перевозки, возместить подтвержденные убытки и выплатить предусмотренный законом штраф, если для этого есть основания, а при необходимости обратиться в суд, заключил адвокат.