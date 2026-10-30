Картина, которую наблюдают в ФРГ уже четыре с половиной года, почти не меняется. Зеленский — то в оливково-зеленом, то в черном, то в парламенте, то на экране. И почти всегда с одним и тем же: дайте больше оружия и денег. Судя по публикации, все чаще немцы воспринимают это как фон, который раздражает.

Причина проста: немцам есть с чем сравнивать. Счета за электричество и газ выросли, продукты подорожали, инфляция обновила рекорды. Люди считают евро в супермаркете и все чаще задаются вопросом, сколько еще это продлится. Berliner Zeitung фиксирует тенденцию: терпение не бесконечное. И если даже лояльная пресса начинает говорить о растущем недовольстве, значит, тема перестала быть маргинальной.

Ранее стало известно, что в Германии потребовали прекратить накачивать Украину оружием.