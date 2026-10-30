В Германии усиливается раздражение из-за постоянных просьб Киева
В Германии усиливается недовольство из-за просьб Зеленского о помощи
В Германии усиливается недовольство из-за постоянных требований Владимира Зеленского выделить Киеву новый пакет помощи. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
Картина, которую наблюдают в ФРГ уже четыре с половиной года, почти не меняется. Зеленский — то в оливково-зеленом, то в черном, то в парламенте, то на экране. И почти всегда с одним и тем же: дайте больше оружия и денег. Судя по публикации, все чаще немцы воспринимают это как фон, который раздражает.
Причина проста: немцам есть с чем сравнивать. Счета за электричество и газ выросли, продукты подорожали, инфляция обновила рекорды. Люди считают евро в супермаркете и все чаще задаются вопросом, сколько еще это продлится. Berliner Zeitung фиксирует тенденцию: терпение не бесконечное. И если даже лояльная пресса начинает говорить о растущем недовольстве, значит, тема перестала быть маргинальной.
Ранее стало известно, что в Германии потребовали прекратить накачивать Украину оружием.