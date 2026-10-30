В Котельниках открылась уникальная выставка «Вышитая карта Подмосковья»

Общество

Фото: [администрация городского округа Котельники]

В Котельниках открылась передвижная экспозиция «Вышитая карта Подмосковья». Полотно будет доступно для осмотра с 30 октября по 10 ноября в ДК «Белая Дача» (мкр. Белая Дача, д. 3), возрастное ограничение — 0+.

Над масштабным полотном работали мастерицы из 56 муниципалитетов Московской области. Каждая из них создала фрагмент, отражающий местные традиции и характерные черты своей территории. В результате отдельные сюжеты соединились в единую композицию, формирующую собирательный образ региона. Свой вклад в общую работу внесла Елена Лебедева, представившая Котельники.

Инициатором проекта выступило Министерство культуры и туризма Московской области. Впервые полотно представили на конференции «Сила традиций: путь к единству» в Культурно‑просветительском центре «Дубровицы». Теперь карта начинает передвижной маршрут по региону, стартовав именно с Котельников.

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Котельники

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