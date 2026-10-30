Россиян будут штрафовать за ИИ-ролики и мемы с Ларисой Долиной

Схема «троллинг Долиной» вышла далеко за пределы обычных шуток и обрела масштабный характер, заявил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» . По его словам, массовая генерация дипфейков и фейков в интернете девальвирует людей, поэтому инициатива команды певицы привлечь авторов к ответственности абсолютно оправдана.

Волна пародийных роликов с участием Ларисы Долиной захлестнула соцсети и видеохостинги. Сгенерированная нейросетями артистка появляется то в образе космического монстра, то в боевиках, собирая сотни тысяч просмотров. Авторы такого контента не только получают лайки, но и зарабатывают, продавая курсы по созданию ИИ-видео.

Пригожин подчеркнул, что его супруга, певица Валерия, регулярно сталкивается с подобными атаками в сети, за которые никто не несет наказания. Продюсер убежден: за клевету и дезинформацию в интернете пора вводить уголовную ответственность. Он также раскритиковал работу зарубежных площадок вроде YouTube, которые вместо блокировки очевидных фальшивок и анонимных вбросов лишь ограничивают российских авторов.

Сетевая травля стала следствием громкого скандала с жильем. Долина продала свою квартиру Полине Лурье, после чего заявила, что стала жертвой обманщиков. Судебные тяжбы завершились в декабре 2025 года, когда Верховный суд РФ закрепил право собственности за покупательницей, а певица освободила жилье. Почетный адвокат России Евгений Харламов в комментарии изданию призвал оставить артистку в покое, напомнив, что она сама оказалась пострадавшей, а вирусный интерес к теме объясняется лишь тягой публики к интригам.

Механизмы защиты прав звезд уже применяются. Статья 152.1 ГК РФ запрещает использовать изображение человека без его разрешения, а за оскорбления и клевету предусмотрены административные и уголовные наказания. По словам Харламова, Роскомнадзор оперативно реагирует на подобные нарушения, вынося предписания об удалении контента под угрозой многомиллионных штрафов. Для подачи иска пострадавшим достаточно зафиксировать публикацию у нотариуса и провести экспертизу.

Параллельно о ситуации высказываются и другие источники. Ранее директор артистки Сергей Пудовкин сообщил РИА Новости, что юристы Долиной перешли на круглосуточный мониторинг соцсетей и готовы подавать иски о защите чести и достоинства за любые дипфейки и коллажи, а также напомнил о подаче иска к банку, маркетплейсу и мебельной фабрике за незаконное использование ее имени. По мнению правоведов, формируемый судебный прецедент помог бы окончательно поставить заслон цифровому произволу, а работа по защите прав граждан в сети будет продолжена.