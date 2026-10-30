В подмосковном центре охраны материнства и детства открылся стационар кратковременного пребывания

В детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) на базе травматологического отделения открыли стационар кратковременного пребывания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В стационар направляют пациентов с неосложненными переломами, резаными ранами и другими травмами, которые не требуют длительного наблюдения или сложных операций.

При поступлении пациента обследуют и выполняют необходимые медицинские манипуляции. В случае отсутствия осложнений ребенка выписывают. На все процедуры требуется несколько часов.

«Наша цель — оказать качественную, экстренную и плановую помощь максимально быстро и комфортно. Ребенок получает лечение, а семья возвращается к привычному ритму жизни уже в день обращения. Это современный подход к педиатрической травматологии, где время и комфорт пациента стоят на первом месте», — отметил главврач МОЦОМД, главный внештатный детский травматолог Минздрава Подмосковья Александр Григорьев.

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