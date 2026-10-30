Reuters: саммит G20 в Атланте грозит сорваться из-за Украины

Reuters: разногласия по Украине омрачили встречу глав МИД G20

Политика

Встречу министров иностранных дел G20, которая проходит в США 30–31 октября, омрачают разногласия по конфликтам на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, глубокие разногласия, вероятно, сорвут согласованные действия и заявления на встрече в Атланте. Бывший первый главный экономист Госдепартамента США Хайди Кребо-Редикер отметила: достичь полного согласия по любому из более масштабных стратегических вопросов будет очень сложно. По ее словам, последние решения президента США Дональда Трампа в отношении России и Украины также могут повлиять на переговоры.

Один из дипломатов G20 отметил: некоторые страны, включая Канаду, Мексику и Индию, могут стремиться избегать конфликтов и не привлекать лишнего внимания.

Ранее стало известно, что в Германии усиливается недовольство из-за постоянных просьб Зеленского о помощи.

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