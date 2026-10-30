В Центре Рошаля успешно прооперировали девочку, которая проглотила косметический спонж

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске спасли девочку, которая проглотила косметический спонж. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили ребенка с сильной болью в животе, рвотой и отсутствием стула. Причиной кишечной непроходимости стало инородное тело — косметический спонж. Он находился в организме около пяти дней.

Девочку экстренно направили на операцию. Врачи аккуратно извлекли инородное тело, а также удалили нежизнеспособный участок тонкой кишки с некрозом.

Операция длилась два часа и прошла успешно. На 10 день ребенка выписали в удовлетворительном состоянии.

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