Кузьмин признался, что счастлив с молодой женой

KP.RU: 71-летний Кузьмин заявил, что счастлив с женой, которая моложе на 30 лет

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

71-летний народный артист РФ Владимир Кузьмин и его 44-летняя жена Екатерина отмечают сразу две важные даты: 25 лет совместной жизни и 50 лет музыкальной карьеры певца, сообщает KP.RU.

Юбилейный концерт Кузьмина запланирован на 14 ноября в зале «Москва». Жена будет находиться за кулисами. По словам музыканта, ее присутствие придает ему сил и энергии.

Супруги решили не устраивать пышного празднования серебряной свадьбы. Для них главное — то, что они долго вместе. Екатерина сделала мужу символичный подарок — новую гитару, которая означает продолжение творческого пути. Кузьмин с юмором замечает, что жена «прекрасно справляется» с ролью семейного психолога.

«Судя по тому, что у нас в семье особенно нечего разруливать, Катя — прекрасный специалист», — сказал он.

Кузьмин и Екатерина Трофимова познакомились в 2000 году в Анапе. Музыкант был на гастролях, а Екатерина отдыхала с родителями. Тогда артист только расстался с Верой Сотниковой. Музыкант сразу влюбился, но, понимая юный возраст девушки, попросил показать паспорт — Екатерине только исполнилось 18 лет. Пара поженилась в 2001 году. Разница в возрасте супругов составляет 27 лет.

Ранее поклонников Владимира Кузьмина восхитило сходство с его внебрачной дочерью.

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