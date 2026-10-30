В Подмосковье с помощью ИИ начислили более ₽2,6 млрд штрафов за нарушения при сбросе стоков

В Подмосковье с помощью искусственного интеллекта начислили более ₽2,6 млрд штрафов за нарушения при сбросе стоков. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С сентября 2025 года министерство реализует трансформационный проект по взиманию платы ресурсоснабжающими организациями за негативное воздействие на системы водоотведения.

Система на основе ИИ выявляет предприятия, которые сбрасывают стоки с превышением допустимых нормативов. За нарушения вводится дополнительная плата. Эти средства направляют на модернизацию очистных сооружений и ремонт инфраструктуры.

«С начала года РСО Подмосковья начислили ₽2,6 млрд — это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году», — отметил глава министерства Кирилл Григорьев.

На контроле Мособлводоканала находится более 6,1 тыс. юридических лиц. С января специалисты предприятия совершили 770 выездов для отбора проб. В результате за нарушения при сбросе стоков взыскали ₽210 млн.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реконструкции очистных сооружений в микрорайоне Верхний Посад Звенигорода.