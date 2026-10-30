Глава Городского округа Пушкинский наградил ветеранов спецоперации и поблагодарил их семьи

Как сообщил глава округа Максим Красноцветов, награждение прошло в соответствии с Указом Президента. Медаль «За Отвагу» была вручена Александру Анатольевичу Ревенчуку — ветерану боевых действий и многодетному отцу из Софрино. На церемонию герой прибыл в сопровождении своей большой семьи. Близким военнослужащего также выразили благодарность, вручили цветы, а детям преподнесли памятные подарки.



Отмечается, что из-за боевого опыта у Александра Анатольевича есть проблемы со здоровьем. Сейчас администрация округа оказывает ему всю необходимую помощь и поддержку.



Еще одну награду — медаль «За Храбрость II степени» — получил Юрий Евгеньевич Горшков из Ивантеевки. Он также является ветераном боевых действий и состоит в Ассоциации ветеранов СВО. Юрий Евгеньевич прошел подготовку в центре военно-патриотического воспитания «Вершина» и теперь активно участвует в патриотических мероприятиях для детей и молодежи.

«Мы гордимся нашими земляками, их подвигами. Делаем все возможное для того, чтобы их жизнь была более комфортной», — заявил глава округа Максим Красноцветов.

В муниципалитете напомнили, что каждый участник СВО и члены их семей окружены особым вниманием. С начала спецоперации на передовую из Городского округа Пушкинский было направлено более 2000 тонн гуманитарной помощи, и эта работа продолжается.