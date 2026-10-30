В Подмосковье впервые представили три главные картины Казимира Малевича

Выставка «Малевич. Простые фигуры» открылась в Звенигородском государственном музее-заповеднике. В экспозиции представлены три главные картины Казимира Малевича — «Черный квадрат», «Черный крест» и «Черный круг». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Работы представлены из собрания Государственного Русского музея. Супрематический триптих впервые экспонируется в Москве и Московской области.

«Первооснова супрематизма, созданная гением Малевича, впервые покидает Русский музей. Это исторический момент. Звенигород выбран не случайно: Малевич был связан с этой землей. Здесь рождались и обдумывались многие его идеи. Сначала мы думали привезти только „Черный квадрат“, но решили показать весь триптих. Эти произведения раскрывают замысел Малевича: в простых геометрических формах он искал универсальный ключ к новому искусству», — отметила гендиректор Государственного Русского музея Алла Манилова.

Фото: [ Министерство культуры и туризма Московской области ] 1/2 Фото: [ Министерство культуры и туризма Московской области ] 2/2

Малевич жил и работал в окрестностях Звенигорода: в Кунцево, Немчиновке, Ромашково и Барвихе.

«Проект смелый, непростой, и он может восприниматься по-разному. Но то, что он станет яркой страницей в истории нашей современной культуры — несомненно», — подчеркнул министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

На выставке также представили реконструкцию «Супрематической архитектурной модели» 1927 года. Пространство интерактивное, и посетители могут управлять движением фигур на экранах.

Выставка будет работать до 31 января 2027 года. Билеты доступны на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника. Манеж расположен по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Московская, 31/2

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Ранее сообщалось, что готовность выставки к открытию проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.