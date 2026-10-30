Атаки на НПЗ возобновились: Новак сообщил об ударах по трем заводам и газохимическому комплексу

Украинские дроны снова атаковали российскую энергетику: под удар попали три нефтеперерабатывающих завода и газохимический комплекс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

По словам Новака, одно из предприятий получило небольшие повреждения. Однако в целом система защиты и ПВО сработала. Вице-премьер подчеркнул: какое-то время ВСУ не наносили удары по российским НПЗ, но сегодня атаки возобновились.

Это значит, что противник снова сделал ставку на энергетическую инфраструктуру. И хотя серьезного ущерба удалось избежать, сам факт возобновления атак говорит о многом. После паузы украинские силы вновь попытались достать до ключевых объектов нефтепереработки и газохимии.

Ранее стало известно, что в Европе удивились атакам Зеленского на Москву перед переговорами.