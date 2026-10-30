Политолог Мезюхо: Европе на переговорах достанется место на краешке стола

Европе предрекли место на краешке стола на переговорах по Украине

Политика

Европа может рассчитывать не на полноценное место за столом переговоров по Украине, а лишь на место на краешке стола со стороны США. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на политолога Ивана Мезюхо.

По словам эксперта, курс Европы на изоляцию и стратегическое поражение России провалился. Ранее стало известно: в Европе возрастает тревога из-за того, что ее не допускают к переговорам по урегулированию. Среди стран ЕС нет единства относительно того, как добиться участия в процессе. Особенно на фоне того, что президент США Дональд Трамп усиливает давление на Киев, принуждая его к сделке с Москвой.

Мезюхо подчеркнул: Европейский союз и Великобритания сегодня являются главными спонсорами украинского терроризма. При этом Европа сама себя загнала в угол, пытаясь изолировать Россию. Европейцы сами запретили себе общаться с Путиным, а теперь занимаются внутриполитической грызней, чтобы начать переговорный процесс. Потому что игнорировать переговоры они не могут. Результатом этой политики стало экономическое подчинение США, снижение уровня социально-экономического развития стран Еврозоны и усиление зависимости от других центров силы.

Ранее стало известно, что в Германии усиливается недовольство из-за постоянных просьб Зеленского о помощи.

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