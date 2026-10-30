Европа может рассчитывать не на полноценное место за столом переговоров по Украине, а лишь на место на краешке стола со стороны США. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на политолога Ивана Мезюхо.

По словам эксперта, курс Европы на изоляцию и стратегическое поражение России провалился. Ранее стало известно: в Европе возрастает тревога из-за того, что ее не допускают к переговорам по урегулированию. Среди стран ЕС нет единства относительно того, как добиться участия в процессе. Особенно на фоне того, что президент США Дональд Трамп усиливает давление на Киев, принуждая его к сделке с Москвой.

Мезюхо подчеркнул: Европейский союз и Великобритания сегодня являются главными спонсорами украинского терроризма. При этом Европа сама себя загнала в угол, пытаясь изолировать Россию. Европейцы сами запретили себе общаться с Путиным, а теперь занимаются внутриполитической грызней, чтобы начать переговорный процесс. Потому что игнорировать переговоры они не могут. Результатом этой политики стало экономическое подчинение США, снижение уровня социально-экономического развития стран Еврозоны и усиление зависимости от других центров силы.

Ранее стало известно, что в Германии усиливается недовольство из-за постоянных просьб Зеленского о помощи.