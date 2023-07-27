Подмосковные пловцы выиграли очередные медали Кубка России

В Казани сильнейшие пловцы продолжают вести спор за награды Кубка страны. Второй день соревнований принес в копилку сборной Московской области две медали — серебряную и бронзовую.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов был вторым в заплыве на 100 метров на спине с результатом 52, 80 секунды. Его опередил москвич Климент Колесников, установивший рекорд России — 51, 82.

Товарищ Рылова по команде Роман Акимов завоевал вторую медаль на турнире. После бронзы на дистанции 200 метров вольным стилем, он удостоился аналогичной награды и в заплыве на 400-метровке, отмечает пресс-служба регионального Минспорта.

Соревнования завершатся в воскресенье.

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