В Подмосковье с помощью специальной программы расширяется штат автопарка

Автотранспортное предприятие «Мострансавто» успешно реализует программу «Приведи друга». С ее помощью в штат коллектива с начала года влилось 126 водителей.

Работник, по чьей рекомендации новичок проходит испытательный срок и устраивается на предприятие, получает единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Наибольший эффект от программы достигнут в Химках, где трудоустроилось 19 водителей, Королеве (14) и Долгопрудном (12).

«Мострансавто» напоминает, что кандидат на работу водителем автобуса должен иметь категорию D и быть не моложе 21 года.

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