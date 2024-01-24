Подмосковные прыгуны завоевали награды на всероссийских соревнованиях

Подмосковные легкоатлеты выиграли две золотые медали и одну серебряную всероссийских соревнованиях «Мемориал В.Дьячкова и Н.Озолина. Кубок И.Тер-Ованесяна».

Как отмечается в сообщении пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области, сильнейшие прыгуны страны соревновались в четырех дисциплинах — прыжок в длину, прыжок в высоту, прыжок с шестом, тройной прыжок.

​Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене победила в турнире высотниц с результатом 190 сантиметров. Чемпион России Данил Чечела выиграл состязание в прыжке в длину (7 метров 50 сантиметров). Вслед за ним на вторую ступень пьедестала с таким же результатом поднялся еще один представитель Московской области Кирилл Саушкин.

Соревнования проходили в манеже столичного спортивного университета «ГЦОЛИФК».