Подмосковные самбисты выиграли золотые медали первенства России

На первенстве страны по самбо в Нижегородской области дважды на верхнюю ступень пьедестала почета поднимались подмосковные атлеты.

По сообщению пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области, в соревновании участвовали спортсмены не старше 24 лет. Спор за награды вели 450 самбистов из восьми федеральных округов.

Золото на счету чемпионки мира Эльмиры Кахрамановой из Воскресенска (весовая категория до 59 кг) и Степана Солдатенкова из Королева (свыше 98 кг). Турнир был отборочным в сборную России на Игры стран БРИКС, которые в июне состоятся в Казани.