Подмосковные саночники завоевали девять медалей на всероссийских соревнованиях

Как информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области, в общей копилке сборной оказалось девять наград — четыре золотые, три серебряные и две бронзовые.

Дуэт Виктории Демченко и Олеси Михайленко (Красноярский край) показал лучшее время сразу в двух дисциплинах: «двухместные сани» и «двухместные сани, спринт». Два золота на счету и Дарьи Олесик. Она выиграла гонки в спринте (отметим, лишь 0,045 секунды уступила ей Демченко) и в одноместных санях.

Соревнования проходили на олимпийской санно-бобслейной трассе. Призы вручала президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.