Подмосковные шахматисты завоевали восемь медалей на первенстве ЦФО

Представители Подмосковья смогли завоевать три золотые, три серебряные и две бронзовые награды в рамках первенства Центрального федерального округа среди юношей и девушек по классическим шахматам. Об этом сообщили в региональном Министерстве физической культуры испорта.

Отмечается, что первенство проходило во Дворце спорта «Центральный» в Калуге с 28 октября по 5 ноября. В всего в турнире поучаствовало двести двадцать пять шахматистов из восемнадцати субъектов округа.

Отметим также, что ранее этап первенства ЦФО прошел в Ярославле. Тогда трое подмосковных шахматистов заняли места на пьедестале почета в возрастной группе до 13 лет. Подчеркнем, что первенство России в Ярославле и Калуге прошло в шести возрастных группах. Турнир являлся отборочным к первенству России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Долгопрудном открылся крупнейший в стране детский технопарк.