Подмосковные школьники могут принять участие в акции «Культурная суббота»

Учащиеся подмосковных школ могут принять участие в ежегодной акции «Культурная суббота», которая пройдет с 24 по 30 июля в рамках проекта «Культура для школьников».

Акция направлена на популяризацию традиций народов России. В этом году мероприятие посвящено традиционным детским играм.

В рамках акции школьники смогут познакомиться со старинными играми разных регионов России и проявить свои творческие и организационные способности.

Чтобы принять участие в акции, нужно записать видео с традиционными играми своего региона и опубликовать его во «ВКонтакте» с хештегом #игрыкдш.

Тридцать лучших роликов будут размещены на портале «Культурадляшкольников.РФ».