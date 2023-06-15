Подмосковные школьники смогут посещать Третьяковскую галерею по социальным сертификатам

Учащиеся подмосковных школ смогут посещать экспозиции Третьяковской галереи по социальным сертификатам. Об этом рассказали в областном Минкультуры и туризма.

Первыми галерею посетят дети из Красногорского округа. В целом планируется, что в этом году аналогичные поездки в галерею смогут совершить около двадцати тысяч ребят из региона.

Программа социального сертификата в сфере туризма реализуется в области с прошлого года. В ее рамках учащиеся могут посетить более ста объектов в областных муниципалитетах. Теперь границы проекта расширяются, и ученики из Подмосковья могут ознакомиться с экспозициями галереи в Лаврушинском переулке, а также с выставками Новой Третьяковки на Крымском Валу.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников «Физтех-лицея» за подготовку школьников.