Подмосковные сноубордисты завоевали награды этапа Кубка России
Фото: [Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области]
Представители подмосковного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта выиграли две золотые медали и одну серебряную на втором этапе Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах.
Как сообщает пресс-служба Минспорта Московской области, на соревнованиях, прошедших в Ижевске, две награды положил в свою копилку Дмитрий Карлагачев. Он победил в слаломе, а в слаломе-гиганте стал вторым.
В состязаниях женщин Полина Смоленцова финишировала на первом месте дисциплине в слаломе-гиганте. Напомним, что на первом этапе розыгрыша Кубка страны в этой дисциплине она также была лучшей.