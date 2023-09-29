Подмосковные специалисты приняли участие во всероссийском антидопинговом форуме

Специалисты из Московской области приняли участие во «Всероссийском форуме чистого спорта», который состоялся в Суздале, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.

Организатором мероприятия выступило антидопинговое агентство РУСАДА. Московскую область на форуме представили начальник отдела Управления зимних видов спорта Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Наталья Андриенко и заместитель директора СШОР по летним видам спорта Мария Шальнева. Среди спикеров были генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков и другие.

В ходе круглого стола «Система антидопингового взаимодействия. Перспективы развития» выступила Мария Шальнева. Она рассказала о пути становления специалиста, ответственного за антидопинговую работу в школе олимпийского резерва, а также о результатах и ключевых шагах, сделанных в данной должности.