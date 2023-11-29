Подмосковные спортсменки отличились на чемпионате мира по эстетической гимнастике

Команда «Никос» из Щелкова выиграла серебряные медали на чемпионате мира по эстетической гимнастике в возрастной категории 8 – 10 лет, который состоялся в Алматы (Казахстан).

За награды боролись спортсменки 13 стран — Австрии, Болгарии, Израиля, Египта, Малайзии, Киргизии, Японии, Франции, Италии, Сербии, России и Белоруссии. В командном зачете россиянки заняли первое место. Лепту в общую победу внесли воспитанницы тренера Любови Никулиной из щелковской СШОР. Наставница очень довольна подопечными. По ее словам, девочки упорно тренировались, чтобы заслужить высокую награду. Эмоции, улыбки, движения — все было отточено.