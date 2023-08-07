Подмосковные спортсменки выиграли медали чемпионата России по пляжному регби

В турнире, который состоялся в столичном спорткомплексе на Воробьевых горах, приняли участие восемь коллективов. Подмосковные спортсменки уверенно дошли до финала, побеждая соперниц с крупным счетом. И лишь в матче за золото их остановила краснодарская «Кубань». Основное время встречи завершилось вничью (3:3). В дополнительное время результативная атака удалась южанкам (4:3).

Бронзовые медали достались «Витязю» из Перми.

Ранее сообщалось, что на Вторых Играх стран СНГ выступят 36 подмосковных спортсменов.