Подмосковные спортсмены отлично выступили на первенстве мира по дзюдо в Перу

Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на первенстве мира по дзюдо в Перу. Об этом заявили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Так, в весовой категории свыше девяносто килограммов среди юношей не было равных Рустему Кадзаеву из Дмитровского городского округа. В финале подмосковный дзюдоист победил представителя Эстонии.

​Еще одна спортсменка из Московской области Эвелина Босиек, представляющая городской округ Домодедово, завоевала бронзовую награду в весовой категории до пятидесяти семи килограммов среди девушек. В схватке за третье место она одолела соперницу из Монголии.

​Ранее ведомство уже сообщало, что дзюдоист Алексей Топтыгин из городского округа Щелково стал победителем первенства мира в весовой категории до пятидесяти килограммов, взяв верх в финале турнира над бразильцем Юри Переирой.

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