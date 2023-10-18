Подмосковные спортсмены отлично выступили на всероссийских соревнованиях в Коломне

Представители Московской области завоевали три медали в рамках Всероссийских спортивных соревнований «Памяти Б.И. Шавырина». Об этом сообщили в региональном Минспорта.

Отмечается, что данные соревнования собрали в подмосковной Коломне сильнейших скороходов из 24 регионов страны, а также представителей Республики Беларусь.

Так, спортсменка Дарья Качанова завоевала медаль высшей пробы на дистанции полторы тысячи метров среди женщин. Она смогла обойти соперниц из Москвы и Свердловской области. А среди мужчин на дистанции пять тысяч метров места на пьедестале заняли Даниил Алдошкин и Руслан Захаров, завоевавшие золотую и серебряную медали соответственно.

Турнир является традиционным и проводится в подмосковной Коломне с 2014 года. При этом результаты выступлений спортсменов являются критерием отбора на рейтинговые всероссийские соревнования, чемпионаты и первенства России.

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