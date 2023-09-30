Подмосковные спортсмены прекрасно выступили на чемпионате России по тхэквондо

Тхэквондисты из Подмосковья завоевали четыре золотые и три бронзовые медали чемпионата России по тхэквондо среди мужчин и женщин, который проходил в Майкопе. Об этом рассказали в региональном Министерстве физической культуры и спорта.

Так, Чемпионами России удалось стать: Идару Багову в весовой категории до 58 кг, Софии Мотлох в весе до 62 кг, Елизавете Ряднинской в категории до 49 кг и Милане Бекуловой в весовой категории до 46 кг.

А на третью ступень пьедестала поднялись: Валерия Скапровская в весовой категории до 67 кг, Камила Гостенкова в весе до 53 кг и Павел Койко в категории свыше 87 кг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году на территории Московской области введут в эксплуатацию тринадцать крупных спортивных объектов.