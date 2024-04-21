Подмосковные спортсмены стали участниками рекордной зарядки «Здорового Отечества» на ВДНХ
Фото: [Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта МО]
Порядка шести тысяч человек присоединились к старту «Марафона зарядок», организованному движением «Здоровое Отечество». Спортивное мероприятие провел олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Никита Нагорный на главной сцене выставки «Россия» продемонстрировал свой ежедневный комплекс упражнений, который помогает ему достичь успеха. Помимо технической части зарядки, спортсмен поделился личной историей триумфа и провел автограф-сессию.
«Для меня это первая масштабная зарядка, волнительно, но и сразу понимаешь, что наша страна поддерживает спорт и выступает за сохранение здоровой нации. А наша задача — продвигать его в массы и этим привлекать молодежь к нам. Сегодняшний рекорд — это успех», — подчеркнул Нагорный.
Добавим, что общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество» и «Дирекция Выставки Достижений Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках документа планируется проводить совместные спортивно-массовые акции и мероприятия. Среди них — забеги, фестивали, турниры, спортивный парад и многое другое.
«Здорово, что к нам присоединилась не только Москва. С нами были сегодня петербуржцы, ставропольцы, кировцы — зарядки объединят все регионы России. Современный интернет забит пранками и злыми розыгрышами, а спорт и добро ушли на второй план. Нам важно поддерживать здоровую нацию и делать все для достижения успеха», — сказал инициатор движения, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.