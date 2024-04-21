Подмосковные спортсмены стали участниками рекордной зарядки «Здорового Отечества» на ВДНХ

«Здорово, что к нам присоединилась не только Москва. С нами были сегодня петербуржцы, ставропольцы, кировцы — зарядки объединят все регионы России. Современный интернет забит пранками и злыми розыгрышами, а спорт и добро ушли на второй план. Нам важно поддерживать здоровую нацию и делать все для достижения успеха», — сказал инициатор движения, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.