Подмосковные спортсмены выступают на Абсолютном чемпионате мира по каратэ киокушинкай

В Японии проходит Абсолютный чемпионат мира и Чемпионат мира по весовым категориям среди спортсменов до 18 лет по каратэ киокушинкай. Спортсмены клуба боевых искусств «TORA» из Подмосковья принимают в них участие.

Отмечается, что тренерский состав Евгений Цапарин и Евгений Тихонов совместно со своими воспитанниками Владиславом Засыпкиным и Александром Исаевым в Токио стойко выстояли первый день соревнований. Как итог: тренерский состав перешел на второй этап соревнований абсолютного чемпионата мира, а молодые спортсмены завоевали почетные места

Так, Александр Исаев (клуб «TORA» Павловский Посад) стал бронзовым призером чемпионата мира в категории 14-15 лет, а Владислав Засыпкин (клуб «TORA» Орехов-Зуево) - Чемпионом мира по каратэ киокушинкай по весовым категориям среди спортсменов 16-17 лет.