Подмосковные спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по санному спорту

В копилке представителей Московской области оказалось четыре золотые медали, одну серебряная и две бронзовые, сообщает пресс-служба регионального Минспорта. Трижды после гонок в различных дисциплинах на верхнюю ступень пьедестала почета поднималась Виктория Демченко (с Олесей Михайленко сани-двойка и спринт, личное первенство). Еще одну награду, серебряную, она получила за личный спринт, где победила другая подмосковная саночница Дарья Олесик. В смешанной эстафете сборная Московской области в составе Дарьи Олесик, Павла Репилова, Кирилла Виниченко и Вадима Виноградова заняла третье место.