Подмосковные спортсмены выиграли крупный турнир по грэпплингу

В Рязани на всероссийском соревновании в честь чемпиона мира Романа Гаврикова по спортивной борьбе грэпплинг отличились представители Московской области.

Подмосковные мастера единоборств завоевали 22 золотых медали, 18 серебряных и 31 бронзовую в турнирах взрослых и юношей. В составе сборных области выступали борцы Лыткарина, Люберец, Домодедова, Коломны, Подольска и других городских округов. В двух общекомандных зачетах им удалось опередить москвичей и хозяев соревнований.

Особая ценность турнира в том, что победители получают право на присвоение званий мастера спорта и кандидата в мастера спорта.