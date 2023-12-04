Подмосковные спортсмены заняли призовые места на Кубке России по самбо

Спортсмены из Московской области завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали на Кубке России по самбо. Об этом сообщили, а областном Минспорте.

Так, второе место в своей весовой категории занял Степан Солдатенков из подмосковного Королева. Третьи места в своих весовых категориях заняли Павел Сараев из Пушкинского округа, Кирилл Харьков из Сергиево-Посадского округа и Артур Чичков из Королев и Павел Дрямов из Пущино. Отметим, что соревнования прошли на прошлой неделе в городе Кстово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.