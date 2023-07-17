Подмосковные спортсмены завоевали 55 медалей на Летних играх паралимпийцев

Подмосковные спортсмены завоевали пятьдесят пять медалей — двадцать три золотые, десять серебряных и двадцать две бронзовые — на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Как сообщила пресс-служба областного Минспорта, сейчас сборная региона занимает второе место по итогам неофициального медального зачета состязаний.

Так, спортсмены из Подмосковья выступили на соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА в таких дисциплинах, как стрельба из лука, велоспорт-шоссе, конный спорт, бадминтон, плавание и теннис на колясках, а также в дисциплинах по спорту слепых — мини-футбол 5×5, голбол и плавание, по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями — легкая атлетика и плавание.

Впереди у команды из Московской области новые состязания, в том числе по гребле на байдарках и каноэ, велоспорт-треку, фехтованию и бочче.

В ведомстве отметили, что всего в программу игр включены двадцать две дисциплины. Соревнования будут проходить до 8 ноября в четырнадцати российских регионах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил оборудовать освещение на популярных спортивных площадках Подмосковья.