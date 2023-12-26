Подмосковные спортсмены завоевали «бронзу» на чемпионате России по фигурному катанию

Подмосковный дуэт фигуристов Ирина Хавронина и Девид Нарижный заняли третье место на чемпионате России по фигурному катанию на коньках. Об этом сообщили в региональном Министерстве спорта.

Ирина Хавронина в интервью интернет-порталу «Чемпионат.com» отметила, что она с партнером хорошо себя показали на этапах, и там не было целей на баллы, на места, они просто выходили показать себя. А на этот чемпионат России они ехали бороться. Ехали показать себя лучшим образом и быть конкурентоспособными.

Отмечается, что коллегия жюри оценила выступления подмосковной пары в танцах на льду в 198,90 баллов. Показать результаты выше удалось только двум дуэтам из Москвы — Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину, а также Александре Степановой и Ивану Букину, которые и стали чемпионами России.

​Известно, что Ирина Хавронина и Девид Нарижный представляют городской округ Балашиха и Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области. Подчеркнем, что спортсмены выступают в паре всего несколько месяцев, но уже успели завоевать две серебряные награды этапов Гран-при и «бронзу» чемпионата России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил многодетных и приемных родителей, дети которых отличились в спорте и творчестве.