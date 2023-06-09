Спортсмены из Подмосковья получили 10 медалей по итогам недели легкой атлетики

Подмосковные спортсмены завоевали десять медалей по итогам международных и всероссийских соревнований, который проводились в рамках недели легкой атлетики. Об этом сообщили в Минспорта региона.

Так, представители области получили три золотые медали, три серебряные, а также четыре бронзовые. Большая часть наград была завоевана в «День спринта».

Золото получили Андрей Сапожников по итогам забега на сто метров, а также Сергей Шубенков по итогам забега с барьерами на 110 метров и в беге с барьерами на 60 метров.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этот летний спортивный сезон в области пройдет более двух тысяч мероприятий.